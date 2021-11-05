В Австрии оценили роль "Северного потока – 2" в энергетической безопасности ЕС

Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт оценил роль "Северного потока – 2" в дальнейшей жизни Европы. Так, по мнению министра, газопровод сможет создать энергетическую безопасность для стран ЕС. Дипломат напомнил, что республика преследует амбициозные цели в климатическом вопросе.

"Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток – 2" способствует энергетической безопасности", — приводит РИА "Новости" слова министра.