В Австрии оценили роль "Северного потока – 2" в энергетической безопасности ЕС
Глава МИД республики Михаэль Линхарт отметил, что, несмотря на поддержку Веной климатических целей, газ будет использоваться до полного перехода к низкоуглеродной экономике.
Фото © Nord Stream 2
Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт оценил роль "Северного потока – 2" в дальнейшей жизни Европы. Так, по мнению министра, газопровод сможет создать энергетическую безопасность для стран ЕС. Дипломат напомнил, что республика преследует амбициозные цели в климатическом вопросе.
"Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток – 2" способствует энергетической безопасности", — приводит РИА "Новости" слова министра.
Ранее в Минэкономики ФРГ не смогли назвать возможные сроки запуска "Северного потока – 2". Однако там уточнили, что, согласно законодательству страны, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года, сообщил ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.
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