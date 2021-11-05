Школьники Петербурга с 8 ноября продолжат обучение в очном формате
В администрации Северной столицы уточнили, что уже больше 80% педагогов либо вакцинированы, либо сохраняют антитела после болезни.
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В Санкт-Петербурге школьники с понедельника, 8 ноября, продолжат учиться в очном формате. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.
"Школа по-прежнему остаётся самым безопасным и надёжным местом. Поэтому с понедельника учимся очно", — цитирует её газета "Петербургский дневник".
Потехина отметила, что сегодня уже более 80% педагогов либо вакцинированы, либо сохраняют антитела после болезни. И данная ситуация разительно отличается от событий этого же периода в прошлом году. Вице-губернатор напомнила, что вторая учебная четверть в 2020 году стала самой сложной для системы образования. Чтобы сохранить очное обучение, тогда пришлось многому учиться и педагогам, и руководителям организаций, и родителям, хоть это давалось непросто.
Ранее Лайф рассказывал, что МГУ после "ковикул" вернётся к очным занятиям с частичной удалёнкой. Однако, если будет рост заболеваемости коронавирусом, некоторые факультеты переведут на домашний режим обучения.
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