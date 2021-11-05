Школьники Петербурга с 8 ноября продолжат обучение в очном формате

Потехина отметила, что сегодня уже более 80% педагогов либо вакцинированы, либо сохраняют антитела после болезни. И данная ситуация разительно отличается от событий этого же периода в прошлом году. Вице-губернатор напомнила, что вторая учебная четверть в 2020 году стала самой сложной для системы образования. Чтобы сохранить очное обучение, тогда пришлось многому учиться и педагогам, и руководителям организаций, и родителям, хоть это давалось непросто.