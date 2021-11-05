Глава МИД Австрии Линхарт выступил за скорейшее восстановление отношений с РФ

Австрии и России в кратчайшие сроки нужно восстановить отношения до докризисного уровня. Об этом заявил австрийский министр иностранных дел Михаэль Линхарт.

По его словам, пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по отношениям между Москвой и Веной. В частности, ухудшилось положение в сферах туризма и торговли.

"Поэтому для меня очень важно как можно быстрее восстановить наши двусторонние отношения до докризисного уровня и дальше развивать отношения в интересах наших двух стран", — приводит РИА "Новости" слова Линхарта.

Глава МИД республики также отметил, что австрийско-российские отношения традиционно складываются довольно хорошо, это, несомненно, идёт на пользу как Москве, так и Вене. Всё это, по мнению Линхарта, должно отражаться в тесном сотрудничестве двух государств в сферах бизнеса, культуры, туризма и науки.