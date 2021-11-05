Глава МИД Австрии Линхарт выступил за скорейшее восстановление отношений с РФ
По словам дипломата, пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по сферам туризма и торговли в обеих странах. Поэтому налаживание контактов пойдёт на пользу как Москве, так и Вене.
Михаэль Линхарт. Фото © Samir Jordamovic / Anadolu Agency via Getty Images
Австрии и России в кратчайшие сроки нужно восстановить отношения до докризисного уровня. Об этом заявил австрийский министр иностранных дел Михаэль Линхарт.
По его словам, пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по отношениям между Москвой и Веной. В частности, ухудшилось положение в сферах туризма и торговли.
"Поэтому для меня очень важно как можно быстрее восстановить наши двусторонние отношения до докризисного уровня и дальше развивать отношения в интересах наших двух стран", — приводит РИА "Новости" слова Линхарта.
Глава МИД республики также отметил, что австрийско-российские отношения традиционно складываются довольно хорошо, это, несомненно, идёт на пользу как Москве, так и Вене. Всё это, по мнению Линхарта, должно отражаться в тесном сотрудничестве двух государств в сферах бизнеса, культуры, туризма и науки.
Ранее Лайф сообщал, что Австрия с 9 ноября снимет все ограничения на авиасообщение с Россией. Условия въезда для путешественников из нашей страны не меняются. В республику можно приехать и туристам, но нужно быть вакцинированными от ковида определёнными препаратами или отбыть на карантине.
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