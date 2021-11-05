Автоэксперт перечислил меры, которые помогут снизить число ДТП с электросамокатами

Электросамокатчикам нужно запретить разгоняться свыше 40 км/ч, чтобы уменьшить количество ДТП с ними. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Лайфом. По его словам, средства индивидуальной мобильности представляют такую же опасность, как и машины, поскольку способны наехать на людей.

Как отметил наш собеседник, в России стремительно появились средства индивидуальной мобильности. Однако "такого же стремительного контрудара в правилах пока ещё законодатели не смогли нанести". Хотя, отметил Славнов, в Госдуме рассматриваются определённые инициативы относительно мобильного транспорта.

"У нас стали осваивать всё больше и больше (электросамокатов. — Прим. Лайфа), открываются новые точки, где их можно взять. Вспомним инцидент с танцором Мариинского театра, потом наехали на девочку в Сочи. И у меня есть клиент, который еле-еле ехал по дворам на машине, и девочка на электросамокате врезалась в него, поцарапала машину и сказала, что платить не будет", — рассказал автоэксперт.

По словам Славнова, все эти примеры говорят о том, что люди, управляющие средством индивидуальной мобильности, тоже представляют опасность, как и машины, для вождения которых требуется водительское удостоверение. Ведь водитель электросамоката может наехать на человека, "искалечить ему жизнь", а также упасть сам. Поэтому в этом вопросе нужно "привести всё к общему знаменателю".

"И тем более, если уж люди на электросамокате или моноколесе выезжают на дороги общего пользования и у них нет даже шлемов. Поэтому обязательно должна быть экипировка и запретить разгоняться свыше 40 км/ч", — заключил Славнов.