Жителей России предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений

В Сети появилась новая схема мошенничества. Пользователей бесплатных сервисов объявлений обманывают в два этапа: сначала выманивают деньги, после чего оформляют кредит с помощью многочисленных сообщений. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Виктор Чебышев.

Собеседник агентства отметил, что злоумышленники с помощью сайтов объявлений получают телефонные номера пользователей. После этого под видом заказа товара через доставку просят жертву ввести данные своей банковской карты и провести платёж на некую сумму. Якобы нужно убедиться в том, что это действительно карта продавца и на неё можно переводить деньги, объяснил эксперт. Однако мошенники говорят, что платёж не прошёл и просят перевести деньги ещё раз. И таких переводов может быть неопределённое количество — пока человек не поймёт, что стал жертвой злоумышленников.

При этом, если у мошенников получилось вытянуть деньги у пользователя, его номер попадает в "белый список". После киберпреступники пытаются авторизоваться на всех площадках, доступ к которым возможен с помощью сотового. В результате такой атаки жертве приходит множество сообщений, что затрудняет работу с устройством. Затем злоумышленники начинают выманивать у пользователя скриншоты СМС, на которых будет код доступа на сайт микрофинансовой организации.

"Если пользователь отправит этот скриншот, то злоумышленники оформят жертве ещё и кредит, так как для МФО номер телефона является достаточным для микрозайма. В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остаётся с оформленным долгом", — предупредил Чебышев.

В подобных ситуациях необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике, лучше отложить устройство и не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также никому ничего не посылать, отмечает эксперт. Можно воспользоваться услугой операторов связи — временной блокировкой входящих СМС от буквенных номеров. Специалист подчеркнул, что это облегчит ситуацию на некоторое время.

"Но, конечно, после того как номер попал в "белый список" злоумышленников, велика вероятность, что они опробуют на нём все возможные уловки, хитрости, если не сейчас, то потом", — заключил эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского.