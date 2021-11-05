Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 48%
Для достижения коллективного иммунитета к инфекции должно привиться свыше 90 миллионов человек, то есть не менее 80% взрослого населения.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у населения России достиг 48%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с CoViD-19.
Как указано в релизе, вакцинацию первым компонентом антиковидных препаратов провели 60 004 358 раз, полностью привито 57 256 745 человек. При этом ранее в Роспотребнадзоре уточняли, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это свыше 90 миллионов человек.
Напомним, в стране третий день подряд выявляют свыше 40 тысяч новых случаев ковида. От болезни за 24 часа вылечилось 28 605 человек, общее число выздоровевших достигло 7 505 971.
Комментариев: 0