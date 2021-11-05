Розыгрыш призов среди вакцинированных от ковида продлили до конца года

В России розыгрыши среди вакцинированных от коронавируса граждан будут проводиться вплоть до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

"Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до двух тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.

Уточняется, что победителей определяет компьютер, используя алгоритм случайной выборки, из списка всех участников. Номера победивших сертификатов можно найти на сайте "бонусзаздоровье.рф". Информация о призе также доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).