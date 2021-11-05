Медики рассказали, на какую смертельную опасность могут указывать пятна на языке
Специалисты призывают не паниковать, а сразу обращаться за помощью в больницу.
Фото © Pexels
Белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или языке могут сигнализировать о начале развития рака ротовой полости. К такому выводу пришли британские медики.
Как пишет Express, аналогичным предвестником беды являются язвы, не заживающие на протяжении трёх недель, аномальная шишка на шее, постоянная боль в горле или ухе, затруднённое глотание или изменение речи, к примеру хриплость.
"Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту", — предупреждают медики.
А ранее Лайф рассказывал, что китайские онкологи научились лечить рак паразитами. Пока только на мышах, но исследователи надеются, что скоро им удастся перейти и на людей.
Комментариев: 0