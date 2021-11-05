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Медики рассказали, на какую смертельную опасность могут указывать пятна на языке

Специалисты призывают не паниковать, а сразу обращаться за помощью в больницу.

5 ноября, 03:35

Фото © Pexels

Белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или языке могут сигнализировать о начале развития рака ротовой полости. К такому выводу пришли британские медики.

Как пишет Express, аналогичным предвестником беды являются язвы, не заживающие на протяжении трёх недель, аномальная шишка на шее, постоянная боль в горле или ухе, затруднённое глотание или изменение речи, к примеру хриплость.

"Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту", предупреждают медики.

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А ранее Лайф рассказывал, что китайские онкологи научились лечить рак паразитами. Пока только на мышах, но исследователи надеются, что скоро им удастся перейти и на людей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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