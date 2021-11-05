Обвинение в США выступило против мягкой меры пресечения для зампреда правления "Новатэка"

Обвинение считает, что в случае освобождения Джитвэя из-под стражи он может бежать в страну, из который Соединённые Штаты не смогут добиться его экстрадиции. В Минюсте считают, что у Джитвэя, несмотря на крупный залог, "более чем достаточно средств" для оспаривания обвинения.

Лайф сообщал, что 23 сентября 2021 года суд в американском штате Флорида постановил отправить под стражу Энтони Джитвэя. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму $93 млн. По версии следствия, топ-менеджер "Новатэка" не отчитался об активах, которые у него есть в офшорах, скрывал другие сведения о доходах с целью ухода от уплаты налогов. В обвинении несколько пунктов, и по каждому ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Затем сообщалось, что суд в США отпустил топ-менеджера "Новатэка" под залог в $80 млн с ограничением определённых действий.