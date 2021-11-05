В Японии решили выплатить по $880 долларов на ребёнка
Правительство решило таким образом поддержать граждан на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом.
Фото © ТАСС / Zuma
Японское правительство приняло решение выплатить семьям пособие в размере 100 тысяч иен (около $880) на каждого ребёнка младше 18 лет. Об этом сообщает газета "Иомиури".
Как пишет издание, решение о таких выплатах принято в рамках поддержки населения во время пандемии нового коронавируса. Выплаты в 100 тысяч иен получат все семьи с детьми — вне зависимости от уровня их дохода.
Также, по данным издания, в рамках готовящегося пакета финансовой поддержки правительство рассматривает возможность начисления каждому жителю страны баллов на сумму 30 тысяч иен ($265). Однако их получат только те, кто имеет государственный идентификационный номер (так называемую карту My Number Card).
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А ранее Лайф рассказывал, что аналогичные выплаты были и в России. Тогда идея дополнительных выплат к школе была озвучена президентом Владимиром Путиным в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию, а уже 2 июля глава государства подписал соответствующий указ, которым установил выплату в десять тысяч рублей. Такую же сумму позднее по инициативе российского президента получили и пенсионеры. Средства начали поступать гражданам уже 2 сентября. Тогда единовременную выплату получило сразу 30,2 млн российских пенсионеров. Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей.
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