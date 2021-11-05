В Японии решили выплатить по $880 долларов на ребёнка

Японское правительство приняло решение выплатить семьям пособие в размере 100 тысяч иен (около $880) на каждого ребёнка младше 18 лет. Об этом сообщает газета "Иомиури".

Как пишет издание, решение о таких выплатах принято в рамках поддержки населения во время пандемии нового коронавируса. Выплаты в 100 тысяч иен получат все семьи с детьми — вне зависимости от уровня их дохода.