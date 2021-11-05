Звезда шоу "Точь-в-точь" Анастасия Спиридонова сообщила, что слегла с ковидом прямо перед родами. Для 38-летней артистки это первая беременность, и известие об инфицировании на последних сроках не на шутку женщину встревожило. Она также винит себя за то, что решила не вакцинироваться.

"Было принято неверное решение, но это уже не важно! Пока ребёнок внутри, ему ничего не грозит, я надеюсь, что он захочет появиться на свет позже ПДР (предполагаемой даты родов. — Прим. Лайфа), когда мне будет лучше, и мы сможем встретиться быстрее, потому что нас ждёт разлука сразу после рождения", — написала Спиридонова в своём аккаунте в "Инстаграме".

Певица отметила, что обессилена, не может ни отвечать на сообщения, ни рассказывать о своих делах по телефону. При этом Спиридонова пояснила, что своим постом не пытается вызвать жалость, а призывает других не повторять её ошибку и ставить прививку от коронавируса.