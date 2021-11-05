Спустя 40 лет творческой паузы ABBA выпустила новый альбом
С начала 1980-х группа не дарила поклонникам новые песни, хотя и не объявляла о распаде.
Фото © Instagram / abba
Всемирно популярная шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом под названием Voyage. В сборник вошло десять новых треков, он уже доступен на стриминговых сервисах. Например, в iTunes.
А весной следующего года группа хочет представить альбом на концерте с использованием голограмм. Начать музыканты хотят с арены в Олимпийском парке Лондона.
А ранее Лайф рассказывал, что легендарная ABBA выпустила неизвестный трек 70-х. Композиция Just A Notion вошла в тот самый новый альбом Voyage.
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