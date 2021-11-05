Спустя 40 лет творческой паузы ABBA выпустила новый альбом

Всемирно популярная шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом под названием Voyage. В сборник вошло десять новых треков, он уже доступен на стриминговых сервисах. Например, в iTunes.

А весной следующего года группа хочет представить альбом на концерте с использованием голограмм. Начать музыканты хотят с арены в Олимпийском парке Лондона.