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Спустя 40 лет творческой паузы ABBA выпустила новый альбом

С начала 1980-х группа не дарила поклонникам новые песни, хотя и не объявляла о распаде.

5 ноября, 01:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/abba/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">abba</a></p>

Фото © Instagram / abba

Всемирно популярная шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом под названием Voyage. В сборник вошло десять новых треков, он уже доступен на стриминговых сервисах. Например, в iTunes.

А весной следующего года группа хочет представить альбом на концерте с использованием голограмм. Начать музыканты хотят с арены в Олимпийском парке Лондона.

Группа ABBA произвела фурор, едва появившись в TikTok

Группа ABBA произвела фурор, едва появившись в TikTok

А ранее Лайф рассказывал, что легендарная ABBA выпустила неизвестный трек 70-х. Композиция Just A Notion вошла в тот самый новый альбом Voyage.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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