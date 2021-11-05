Какие "обычные" продукты помогут сохранить зрение, рассказала нутрициолог

Есть привычные россиянам продукты, которые очень полезны для зрения, но об этой их стороне знают не все. Несколько из них перечислила нутрициолог Анна Павлычева. Она отметила, что очень важен для работы зрительных органов витамин А. Он участвует в синтезе основных пигментов, в том числе ответственных за сумеречное зрение. В форме ретинола богаты им яйца, говяжья печень и красная икра.

"А вот его предшественник — бета-каротин — в тыкве, моркови, батате, перце, абрикосах. Огромную поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). Больше всего их содержится в ярких овощах, фруктах и особенно ягодах (зимой можно перейти на замороженные ягоды, в них сохранена вся польза)", — приводит "Р-Спорт" слова Павлычевой.

Также она отметила важность витамина Е для хорошего зрения. Он содержится в орехах, семечках, сливочном масле. А лютеином богаты шпинат, петрушка, те же яйца. К слову, шпинат также содержит зеаксантин, который снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации. А для работы сетчатки глаза нужны омега-3, поэтому в рационе должны быть жирные кислоты.

"Выбирайте жирные сорта рыбы (лосось, сельдь, скумбрия), а также морепродукты", — отметила Павлычева.