Пропавший в приморской тайге турист-одиночка найден мёртвым

Без вести пропавший три недели назад в Приморском крае турист-одиночка Сергей Орлов найден в тайге мёртвым. По предварительным данным, мужчина умер из-за травм, полученных при падении. Он ушёл один в поход из Партизанского района в Лазовский 13 октября. 16–17 октября должен был выйти на связь с родными, но те не получили больше ни сообщений, ни звонков.

Мужчина собирался пройти по маршруту Беневские водопады — Лысая гора — Алексеевские водопады — Ольховая гора — Поперечная гора — Лазо. Семья, не дождавшись в назначенное время связи с Сергеем, забила тревогу. Поиски начались на следующий день после подачи заявления, с 21 октября. Параллельно обратились в МЧС для помощи в поисках. А 3 ноября, как пишут поисковики, было найдено тело. Сначала обнаружили фрагменты куртки, а ранее неподалёку видели медвежонка. Однако версия встречи человека с животным была отменена, когда нашли самого погибшего. Волонтёр и приморский фотограф Люсине Игнатова, занимавшаяся поисками мужчины, на своей странице в соцсетях уточнила обстоятельства.

"Сегодня (3 ноября. — Прим. Лайфа) состоялась операция по поиску Сергея Орлова по горячим следам найденной куртки на участке его трека. Мы нашли его мёртвым, к сожалению. Следов борьбы с медведем нет, предположительно, но точно скажут только криминалисты. Умер он от полученных травм и увечий — скорее всего, от падения и от переохлаждения, потому что, несмотря на травмы, не нашёл в себе силы залезть в спальник", — написала поисковик Игнатова.

Как сообщила VL.ru старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. По предварительной информации, в данном случае гибели человека криминальный характер не прослеживается.