Россиянам рассказали, почему важно заставлять себя гулять во время локдауна

Многие люди считают, что во время осеннего локдауна лучше всего совсем не выходить на улицу и оставаться дома, особенно если погода не располагает к прогулкам. Однако это неверная позиция, заявила в беседе с Лайфом консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", психолог Марина Решетникова.

"На самом деле прогулки, пробежки и активное движение вне стен дома важны и необходимы, так как играют значительную роль в профилактике хронических состояний физического и психологического здоровья (речь про склонность к сезонным обострениям и депрессивным состояниям)", — отметила специалист.

По словам Решетниковой, смена картины улучшает настроение, активизирует жизненные ресурсы, в том числе иммунитет, что особенно важно для профилактики коронавируса. Также во время прогулок человек дышит воздухом, который содержит большее количество кислорода, а нахождение в парке или лесу благоприятно влияет на энергетическое наполнение. Кроме того, во время движения дыхание становится глубже, "вентилируются" все отделы лёгких. Это, можно сказать, дыхательная гимнастика. Уменьшается или и вовсе предотвращается риск вирусных и бактериальных заболеваний.

Решетникова отметила, что если не хочется выходить на улицу даже при хорошей погоде, то стоит задать себе несколько вопросов: что удерживает вас дома; легко ли вы можете собраться на прогулку; сколько времени вам нужно, чтобы побыть в домашних условиях и никуда не выходить. Это поможет человеку понять, есть ли у него желание активно двигаться в определённый день.