Эксперты назвали плюсы удалёнки для сотрудников и работодателей

В России с января по октябрь текущего года почти в три раза (на 189%) выросло число вакансий с возможностью дистанционной работы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кроме того, спрос соискателей на удалённый формат занятости также втрое превышает докризисный уровень. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов сервисов по подбору персонала.

"Осенью с началом новой волны пандемии планы по возврату к офисному режиму оказались преждевременными и вакансий с постоянной удалёнкой стало ещё больше. Если в сентябре их число держалось на уровне 43 тысяч, то в октябре показатель увеличился до 90 тысяч", — рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Подобная тенденция фиксируется и на сервисе "Работа.ру". Кроме того, по данным опросов портала, на сегодняшний день 38% компаний в стране имеют сотрудников, работающих удалённо. При этом отмечается, что лишь 18% работодателей намерены полностью вернуть команды в офис после ослабления карантинных ограничений. Кроме того, как добавила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина, 43% нанимателей считают, что удалёнка может стать дополнительной мотивацией для сотрудников.

В сервисе "Авито.Работа" в свою очередь рассказали, что чаще всего для постоянной дистанционной занятости привлекают молодых специалистов.

"Больше всего вакансий с удалённым графиком работы размещают в группе профессий "Без опыта, студенты". С января по октябрь текущего года число предложений в этом сегменте выросло на 170% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. На втором месте находится сфера IT (+117%), а на третьем — образование (+70%)", — сообщил управляющий директор сервиса Артём Кумпель.

Директор по развитию бизнеса "Рокет ворк" Сергей Сухоставец отметил, что расширение штата за счёт сотрудников на удалёнке позволяет компаниям экономить на производственных издержках — снижаются траты на организацию рабочих мест и содержание офисных помещений. Он добавил, что те компании, которые оперативно перешли на дистанционный формат работы, — финтех, образование, онлайн-ретейл — в период самоизоляции только росли.

Как сообщили специалисты hh.ru, осенью 2021 года количество резюме россиян, которые рассматривают только удалёнку, достигло 1,2 миллиона, что в три раза больше, чем в начале пандемии. При этом среди уже работающих в этом формате 41% опрошенных полностью довольны таким положением дел, а ещё 29% хотели бы приезжать в офис лишь несколько раз в неделю, свидетельствуют результаты исследований аналитиков "Работа.ру".

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал отметил, что за счёт удалёнки работники из небольших городов могут получать зарплату, аналогичную той, что раньше была доступна только в мегаполисах. При этом люди серьёзно экономят на аренде жилья, ведь за пределами столицы она обходится заметно дешевле, и получают больше времени для себя, так как им не приходится тратить несколько часов на дорогу.