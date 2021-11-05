В Союзе нефтяников объяснили опасность остановки большинства энергоблоков ТЭС на Украине

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в беседе с Лайфом рассказал, какую опасность несёт остановка работы большинства энергоблоков на тепловых электростанциях Украины. Он отметил, что это чрезвычайное происшествие для любой территории, тем более для такой страны, как Незалежная.

"Это, конечно же, вопрос внутренний самой Украины. Ведь уголь у них в Донбассе. Я считаю, что это не дело, когда без всяких оснований останавливаются электростанции, а это значит, и промышленные объекты останавливаются. Это касается и людей, жилья, освещения и так далее, ведь без электроэнергии сейчас никуда", — сказал Шмаль в беседе с Лайфом.

Он считает, что такая ситуация — чрезвычайное происшествие для любой территории и уж тем более для такой страны, как Украина. По его словам, видимо, не всё хорошо в управлении экономическими вопросами.

Президент Союза нефтегазопромышленников РФ рассказал нам, что для подобных случаев важные учреждения, например поликлиники, больницы, имеют, как правило, резервные жидкостные электростанции. Однако так долго не проработать, потому что это всё-таки мера временная, объяснил эксперт.

"На постоянную основу не переведёшь, потому что надо иметь большие запасы топлива. Причём другого, и это, как правило, дизельное топливо или бензин. То, чего на Украине тоже не хватает", — заключил Геннадий Шмаль.