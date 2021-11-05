Цены на продукты в мире побили десятилетний максимум

В октябре 2021 года мировые цены на продукты поднялись до нового пикового значения, превысив максимум июля 2011 года. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет отслеживать колебания мировой стоимости наиболее ходовых продуктов, во втором осеннем месяце достигло 133,2 пункта, что на 3% выше по сравнению с сентябрём текущего года. Рост этого показателя продолжается уже третий месяц подряд.

Отмечается, что в октябре индекс цен на зерновые вырос на 3,2%, причём больше всего подорожала пшеница (на 5%). А значение этого показателя среди растительных масел подскочило на 9,6%, достигнув исторического максимума в 184,8 пункта. Уточняется, что это обусловлено "ростом котировок цен пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел". Кроме того, во втором месяце осени продолжилось увеличение стоимости пальмового масла из-за низких объёмов производства в Малайзии в связи с продолжающейся нехваткой работников‑мигрантов.

По данным ФАО, индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,2% по сравнению с сентябрьским показателем. Изменение стоимости обусловлено активизацией мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, а также стремлением покупателей обеспечить наращивание запасов.

А цены на мясо снижаются третий месяц подряд, индекс потерял 0,7%. Так, мировые котировки свинины упали ввиду сокращения закупок со стороны Китая, а говядины — из-за резкого снижения стоимости мяса, которое поставляется из Бразилии. Однако отмечается, что цены на мясо птицы и баранины выросли. Это обусловлено высоким спросом в мире на фоне ожидаемого замедления роста объёмов производства.

Впервые за полгода среднее значение индекса цен на сахар снизилось и оказалось на 1,8% меньше его уровня в сентябре. В сообщении говорится, что это вызвано ограниченным импортным спросом на мировых рынках, прогнозируемым увеличением объёмов экспорта со стороны Индии и Таиланда, а также ослаблением обменного курса бразильского реала к доллару США.