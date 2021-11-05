НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Госдума займётся делом Рашкина сразу после обращения Генпрокуратуры, заявил Володин

Спикер нижней палаты парламента отметил, что, если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечён к ответственности, ведомство обратится в ГД с соответствующей просьбой.

5 ноября, 06:17

Валерий Рашкин. Фото © ТАСС / Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ

Государственная дума сразу после обращения генерального прокурора по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина соберёт заседание и рассмотрит вопрос изъятия у него депутатского иммунитета. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечён к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Фёдорович. Если такое произойдёт, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", — сказал Володин.

Причастность депутата Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СК

Причастность депутата Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СК

Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1