Госдума займётся делом Рашкина сразу после обращения Генпрокуратуры, заявил Володин

Государственная дума сразу после обращения генерального прокурора по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина соберёт заседание и рассмотрит вопрос изъятия у него депутатского иммунитета. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24" .

"Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечён к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Фёдорович. Если такое произойдёт, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", — сказал Володин.