Госдума займётся делом Рашкина сразу после обращения Генпрокуратуры, заявил Володин
Спикер нижней палаты парламента отметил, что, если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечён к ответственности, ведомство обратится в ГД с соответствующей просьбой.
Валерий Рашкин. Фото © ТАСС / Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ
Государственная дума сразу после обращения генерального прокурора по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина соберёт заседание и рассмотрит вопрос изъятия у него депутатского иммунитета. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечён к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Фёдорович. Если такое произойдёт, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", — сказал Володин.
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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