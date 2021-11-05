Парфюмеры из Калининграда создадут серию запахов России

Парфюмеры из Калининграда работают над созданием серии запахов регионов России. Ожидается, что такие ароматы будут использовать на официальных приёмах, в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Их также смогут купить и обычные люди. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "Платформы НТИ".

По мнению разработчиков, проект окажет положительное влияние на популяризацию внутреннего туризма, а также решит проблему самоидентификации региона или города на уровне администраций и повысит узнаваемость таких мест среди путешественников. Кроме того, предполагается, что запахи будут использоваться для сувенирной продукции и корпоративных подарков.

Отмечается, что ароматы отражают локальную идентичность территорий. Создавая парфюм, разработчики ориентируются на природные достопримечательности региона, исторические личности и религиозно-культовые сооружения, героев художественной литературы и мифологических персонажей. При сборе запахов учитывается то, чем славится район, что растёт на его территории и что является гордостью местных жителей. При этом после исследовательской деятельности разработчики создают пробные варианты, которые оценивают специалисты, давшие информацию о персоне или объекте, и выбирается окончательный запах.

Парфюмеры уже разработали пилотную линейку такой продукции для Калининградской области. Среди ароматов — запах Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. Разработчики в течение 2022 года намерены создать парфюмы ещё для 20 регионов России. Отмечается, в будущем планируется выставлять пробные версии ароматов в туристических центрах и других учреждениях и проводить голосование среди людей.