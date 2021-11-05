НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Парфюмеры из Калининграда создадут серию запахов России

Отмечается, что ароматы будут отражать локальную идентичность каждого региона, основываясь на природных достопримечательностях, исторических личностях, сооружениях, героях литературы и мифов.

5 ноября, 05:59

Фото © Pixabay

Парфюмеры из Калининграда работают над созданием серии запахов регионов России. Ожидается, что такие ароматы будут использовать на официальных приёмах, в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Их также смогут купить и обычные люди. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "Платформы НТИ".

По мнению разработчиков, проект окажет положительное влияние на популяризацию внутреннего туризма, а также решит проблему самоидентификации региона или города на уровне администраций и повысит узнаваемость таких мест среди путешественников. Кроме того, предполагается, что запахи будут использоваться для сувенирной продукции и корпоративных подарков.

Профессиональный травник раскрыл лучшие средства от постковидного синдрома

Профессиональный травник раскрыл лучшие средства от постковидного синдрома

Отмечается, что ароматы отражают локальную идентичность территорий. Создавая парфюм, разработчики ориентируются на природные достопримечательности региона, исторические личности и религиозно-культовые сооружения, героев художественной литературы и мифологических персонажей. При сборе запахов учитывается то, чем славится район, что растёт на его территории и что является гордостью местных жителей. При этом после исследовательской деятельности разработчики создают пробные варианты, которые оценивают специалисты, давшие информацию о персоне или объекте, и выбирается окончательный запах.

Парфюмеры уже разработали пилотную линейку такой продукции для Калининградской области. Среди ароматов — запах Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. Разработчики в течение 2022 года намерены создать парфюмы ещё для 20 регионов России. Отмечается, в будущем планируется выставлять пробные версии ароматов в туристических центрах и других учреждениях и проводить голосование среди людей.

Россиянам рассказали, о каких болезнях могут говорить холодные руки

Россиянам рассказали, о каких болезнях могут говорить холодные руки

Ранее в России разработали устройство для проверки QR-кодов вакцинации от ковида. По словам создателей, также в нём можно установить алгоритмы для верификации паспортов и других документов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1