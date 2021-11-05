У голодающего в тюрьме Саакашвили появились провалы в памяти
Политик, который не ест уже 36 дней, может довести своё состояние до критического уровня, указала грузинский врач.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили появились когнитивные нарушения из-за голодовки, которой он придерживается второй месяц. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия в интервью телеканалу "Мтавари архи".
По его словам, состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось. У политика начались проблемы с общением и серьёзные нарушения памяти. "Он всё ещё помнит меня, но во время разговора оказалось, что не может вспомнить даже имена некоторых своих друзей", — сказал Гварамия.
По словам грузинского врача Ноны Абесадзе, невозможно предсказать точное количество дней, которое может выдержать голодающий человек, поскольку "всё зависит от нескольких факторов: от веса и жировых клеток человека, состояния печени, уровня глюкозы в организме, от того, какого типа голодовки придерживается, сколько жидкости принимает ежедневно и так далее". При этом специалист отметила, что на шестой неделе строгой голодовки наступает прямая угроза жизни. По её словам, первое, что происходит в организме человека, — падают показатели глюкозы и гемоглобина, меняется формула крови и нарушается работа почек.
"Что касается истории с Саакашвили, то, насколько мне известно, он получает медикаментозную помощь, то есть ему делают переливание микроэлементами, поэтому говорить точно о его состоянии здоровья мне трудно. Но, какую бы помощь ему не оказывали, организм после такого длительного голодания может накопить столько токсинов, что это станет губительным, поэтому тут уже нужно серьёзное вмешательство", — объяснила врач в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что голодающий экс-лидер Грузии может довести состояние до критического уровня.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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