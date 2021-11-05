У голодающего в тюрьме Саакашвили появились провалы в памяти

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили появились когнитивные нарушения из-за голодовки, которой он придерживается второй месяц. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия в интервью телеканалу "Мтавари архи".

По его словам, состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось. У политика начались проблемы с общением и серьёзные нарушения памяти. "Он всё ещё помнит меня, но во время разговора оказалось, что не может вспомнить даже имена некоторых своих друзей", — сказал Гварамия.

По словам грузинского врача Ноны Абесадзе, невозможно предсказать точное количество дней, которое может выдержать голодающий человек, поскольку "всё зависит от нескольких факторов: от веса и жировых клеток человека, состояния печени, уровня глюкозы в организме, от того, какого типа голодовки придерживается, сколько жидкости принимает ежедневно и так далее". При этом специалист отметила, что на шестой неделе строгой голодовки наступает прямая угроза жизни. По её словам, первое, что происходит в организме человека, — падают показатели глюкозы и гемоглобина, меняется формула крови и нарушается работа почек.