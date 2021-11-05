На Украине заявили об остановке большинства энергоблоков ТЭС

Более половины энергоблоков на тепловых электростанциях Украины прекратили работу. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Батьковщины", первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

"У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционирует 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют", — сообщил Иван Крулько в эфире телеканала "Наш".

Парламентарий при этом задаётся вопросом, как же власти будут действовать дальше. По его словам, под угрозой не только отопительный сезон. Возможны веерные отключения электричества, они могут затронуть и больницы.

"Нормальные власти" в "нормальных странах" в таких случаях начинают действовать", — резюмировал Крулько.