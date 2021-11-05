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Китай вывел на орбиту исследовательский спутник

Космический аппарат запустили при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6".

5 ноября, 04:02

Фото © Twitter / Karthik Naren

Исследовательский спутниковый аппарат "Гуанму" успешно выведен на орбиту с космодрома Тайюань в Китае. Сообщается, что он поможет достичь Целей устойчивого развития ООН.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, спутник был запущен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (CZ-6, Long March-6) и уже вышел на заданную орбиту. Детальная информация о назначении аппарата не приводится.

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А в июне Лайф рассказывал, что Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами к орбитальной станции. Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-2F".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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