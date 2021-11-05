Китай вывел на орбиту исследовательский спутник

Исследовательский спутниковый аппарат "Гуанму" успешно выведен на орбиту с космодрома Тайюань в Китае. Сообщается, что он поможет достичь Целей устойчивого развития ООН.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, спутник был запущен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (CZ-6, Long March-6) и уже вышел на заданную орбиту. Детальная информация о назначении аппарата не приводится.