Госдеп так и не нашёл бутылку виски почти за $6 тысяч, подаренную японцами Помпео

Госдепартамент США завершил расследование по факту присвоения дорогих подарков, предназначенных для иностранных высокопоставленных лиц. Ведомство так и не обнаружило целый ряд пропавших ценностей. В их числе оказалась бутылка виски, которую японцы подарили бывшему госсекретарю Майку Помпео. Её оценили в $5,8 тысячи.

Не удалось также найти золотую монету и различные сувениры, которые предыдущая администрация 45-го президента Дональда Трампа приготовила в качестве подарков к запланированному на прошлый год саммиту лидеров стран Группы семи (G7) в США. Саммит так и не состоялся из-за пандемии. А каждый пакет с сувенирами оценивался в $680.

"Аппарат генинспектора не смог установить местонахождение этих предметов из-за отсутствия системы инвентарного контроля, а также камер наблюдения на складе", — говорится в итоговом документе.

В Госдепе уточняют, что доступ к хранилищу имело большое число людей: только между 3 августа 2020 года и 31 января 2021 года 77 человек посещали его 3051 раз. Многие из них покинули госслужбу и отказались сотрудничать с аппаратом генинспектора.