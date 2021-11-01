Лавров едва не увёз в Россию семейную реликвию главы МИД Норвегии
Он по ошибке принял шкатулку Анникен Хюитфельд за подарок, однако недопонимание почти мгновенно удалось уладить.
Кадр из видео © YouTube / Sør-Varanger Avis
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Норвегию встретился с главой МИД страны Анникен Хюитфельд и попал в неловкую ситуацию. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.
Уточняется, что Хюитфельд показала российскому коллеге семейную реликвию времён Второй мировой войны — шкатулку, которая досталась ей от деда, попавшего в плен с советскими солдатами. Руководитель норвежского внешнеполитического ведомства рассказала Лаврову, что её родственник научился говорить по-русски во время войны и даже читал стихи русских поэтов. Хюитфельд передала шкатулку главе МИД России, подчеркнув, что она стоит у неё дома как драгоценное воспоминание.
"Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдёт своё место в музее нашего министерства", — ответил Лавров, приняв жест Хюитфельд за желание сделать подарок.
Недопонимание между министрами, вероятно, произошло из-за задержки в переводе. На слова главы российского МИД Хюитфельд улыбнулась. Лаврову объяснили, что это не подарок, и тот тоже с улыбкой вернул реликвию коллеге.
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