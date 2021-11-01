Лавров едва не увёз в Россию семейную реликвию главы МИД Норвегии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Норвегию встретился с главой МИД страны Анникен Хюитфельд и попал в неловкую ситуацию. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.

Уточняется, что Хюитфельд показала российскому коллеге семейную реликвию времён Второй мировой войны — шкатулку, которая досталась ей от деда, попавшего в плен с советскими солдатами. Руководитель норвежского внешнеполитического ведомства рассказала Лаврову, что её родственник научился говорить по-русски во время войны и даже читал стихи русских поэтов. Хюитфельд передала шкатулку главе МИД России, подчеркнув, что она стоит у неё дома как драгоценное воспоминание.

"Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдёт своё место в музее нашего министерства", — ответил Лавров, приняв жест Хюитфельд за желание сделать подарок.