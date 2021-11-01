"Это не по-человечески": Глава Кузбасса призвал Лебедева извиниться за открытку с горящим кинотеатром

"Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим "творчеством". Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам", — написал Цивилёв в своём телеграм-канале.