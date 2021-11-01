"Это не по-человечески": Глава Кузбасса призвал Лебедева извиниться за открытку с горящим кинотеатром
Он разделил чувства жителей региона, которые возмутились этим "творчеством".
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв призвал сотрудников Студии Артемия Лебедева извиниться за открытку к Хэллоуину с горящим кинозалом. Изображение 31 октября появилось в Instagram-аккаунте студии вместе с поздравлением с Днём Всех Святых.
"Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим "творчеством". Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам", — написал Цивилёв в своём телеграм-канале.
Пользователи в комментариях к открытке также сочли её неуместной, так как она ассоциируется с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей