Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в $300 миллиардов

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь приумножил своё состояние и стал первым в истории человеком, чей капитал достиг 300 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведётся в реальном времени.

Добиться этого ему помог взлёт акций созданной им компании по производству электромобилей Tesla. Её ценные бумаги растут больше недели после объявления о сделке с компанией по прокату автомобилей Hertz (имеет около 10,2 тысячи пунктов проката в 150 странах, в том числе и в России). Последняя заказала у Маска 100 тысяч машин. В итоге всего за два часа 1 ноября акции Tesla пошли в рост — и бизнесмен разбогател на 10,2 миллиарда долларов, тем самым увеличив своё состояние почти на 3,5% и установив рекорд.