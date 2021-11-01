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Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в $300 миллиардов

Новых высот он достиг благодаря росту цен на акции созданной им компании по производству электромобилей Tesla.

1 ноября, 17:38
<p>Фото © ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB</p>

Фото © ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь приумножил своё состояние и стал первым в истории человеком, чей капитал достиг 300 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведётся в реальном времени.

Добиться этого ему помог взлёт акций созданной им компании по производству электромобилей Tesla. Её ценные бумаги растут больше недели после объявления о сделке с компанией по прокату автомобилей Hertz (имеет около 10,2 тысячи пунктов проката в 150 странах, в том числе и в России). Последняя заказала у Маска 100 тысяч машин. В итоге всего за два часа 1 ноября акции Tesla пошли в рост — и бизнесмен разбогател на 10,2 миллиарда долларов, тем самым увеличив своё состояние почти на 3,5% и установив рекорд.

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Кстати, ранее стоимость компании Tesla впервые превысила один триллион долларов. Детище Илона Маска встало в один ряд с такими крупнейшими мировыми корпорациями, как Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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