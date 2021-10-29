70 лет на всех: Почему родственников погибших не устроил приговор по делу о трагедии в "Зимней вишне" Оглавление Верный срок Не последний приговор Трагедия "Зимней вишни" Восемь осуждённых по резонансному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и потерпевшие будут обжаловать приговор. Одни считают его жёстким, другие — чрезмерно мягким. 13510 13510 Фото © ТАСС / Максим Киселев

На скамье подсудимых оказались восемь человек: гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании-владельца ТЦ Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, начальник пожарного караула Сергей Генин, охранник Сергей Антюшин, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин, директор обслуживающей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы ТЦ Александр Никитин.

Никто из них не рассчитывал на оправдательный приговор — ещё в сентябре был вынесен обвинительный вердикт. Все признаны членами ОПГ, создавшей видимость пожарной безопасности, чтобы сэкономить на расходах. Даже те обвиняемые, которые не находились под стражей, пришли в зал с вещами. Все извинились перед потерпевшими и хотя бы частично признали свою вину.

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Верный срок

Прокуратура запросила назначить подсудимым сроки заключения от 8 лет до 21 года, плюс штрафы до 450 миллионов рублей, но суд ограничился сроками до 14 лет.

Генерального директора оператора ТЦ — ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову приговорили к 14 годам колонии общего режима. Женщину обвинили в нарушении противопожарных правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Богданова могла получить больше, но суд учёл её признание, положительные характеристики, а также наличие несовершеннолетней дочери. Осуждённая утверждает, что перед выходом на работу ей показали разрешение на ввод ТРЦ "Зимняя вишня" в эксплуатацию, и она была уверена в безопасности и надёжности работы центра, поэтому вину она признала лишь частично. Богданова единственная из осуждённых, со счетов которой суд не снял арест.

Фото © ТАСС / Максим Киселев

Владельца и руководителя компании "Зимняя вишня Кемерово", арендовавшей третий и четвёртый этажи комплекса, где произошёл пожар, Надежду Судденок приговорили к 13,6 года лишения свободы по той же статье. Судденок полностью признала вину. Как и Богданова, она находится в СИЗО с 27 марта 2018 года.

Технический директор ТРЦ Георгий Соболев получил 11 лет колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также за нарушение противопожарных правил. Именно под его руководством ТЦ был перестроен за год до пожара, в результате чего планировка стала сложной для эвакуации. Электропроводка при Соболеве не обновлялась.

Фото © ТАСС

Охранник торгового центра Сергей Антюшин получил восемь лет колонии — его осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения.

Директора обслуживающей пожарную сигнализацию центра компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко приговорили к 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы в центре Александр Никитин получил 5,5 года. Их осудили по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

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Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил шесть лет за нарушение боевого устава. Суд решил, что Бурсин организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона и не провёл разведку и опрос очевидцев. Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин получил пять лет за то, что не сверил с планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей и направил своё звено к дальнему лестничному маршу, а также проигнорировал сведения о нахождении в кинозале людей.

Не последний приговор

Это не последний приговор: под судом находятся начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, её сын Эдуард Комков, подчинённая Комковой Светлана Шенгерей и директор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко. Также в СИЗО ждёт приговор бывший гендиректор ТЦ Владимир Вишневский, который и назвал торговый центр по своей фамилии. По версии следствия, Вишневский дал семь миллионов рублей на взятку Комковой для согласования перепланировки здания в 2013–2014 годах. Свою вину он не признаёт.

Адвокаты осуждённых уже заявили, что намерены обжаловать приговор. Потерявший в огне всех своих близких Игорь Востриков, напротив, считает его излишне мягким. Также, по мнению Вострикова, настоящие виновники трагедии — Вячеслав Вишневский и Денис Штенгелов — избежали наказания. Елена Тесленко, которая потеряла во время пожара в ТЦ дочь и бывшего мужа, рассказала Лайфу, что, какое бы ни было наказание, оно всё равно будет недостаточным.

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Ранее основатель "КДВ групп" и вероятный совладелец "Зимней вишни" — миллиардер Денис Штенгелов выплатил в общей сложности 192 миллиона рублей семьям погибших и пострадавших. В последние годы Штенгелов проживает в Австралии и официально в России бизнесом не занимается. Согласно данным ЕГРЮЛ, в его собственности находилось лишь одно предприятие — "Газстройинвест", созданное в 2005 году и просуществовавшее всего полгода. Документального подтверждения тому, что Штенгелов является владельцем ТЦ, нет. Тем не менее он добровольно выплатил родным погибших по три миллиона рублей за каждого сгоревшего в пожаре.

Прокуратура пока не определилась, будет ли обжаловать приговор. Ранее гособвинение настаивало на более строгом наказании для фигурантов дела и многомиллионных штрафах.

Трагедия "Зимней вишни"

Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта 2018 года. Над детским бассейном с поролоновыми кубиками произошло короткое замыкание, воспламенившее пластик. Это был воскресный день. Многие дети пришли в кино без сопровождения взрослых. По словам очевидцев, оповещение о пожаре не сработало, а когда люди повалили на выход, случилась давка. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.

О причинах пожара в ТЦ "Зимняя вишня" до сих пор идут споры — некоторые говорят об умышленном поджоге. Например, об этом написал бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своих соцсетях. Для него пожар стал личной трагедией — в пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая пришла с одноклассниками в кино.

— Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка, — написал Тулеев.

Следственный комитет России передал в суд пять уголовных дел, объём которых составил более тысячи томов. Обвиняемыми стали 15 человек, в том числе и бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (которому принадлежал ТЦ) Вячеслав Вишневский. Их обвинили в нарушении противопожарных правил, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получении и даче взяток, посредничестве во взяточничестве, халатности, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

В итоге Заводский районный суд Кемерова решил, что причиной возгорания стала банальная жадность — администрация ТЦ понадеялась на авось, решив сэкономить на пожарной безопасности.

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Потерпевшими по делу "Зимней вишни" были признаны более 450 человек, из них 83 — родственники погибших в пожаре. Последние получили по два миллиона рублей из бюджета в виде компенсаций. Большинство потерпевших подали гражданские иски о возмещении морального вреда, за причинение вреда здоровью или утерю личных вещей. Ни один иск пока не удовлетворён.

После пожара Вячеслав Вишневский скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше и через год экстрадировали в Россию. Сейчас Вишневский ожидает приговора в СИЗО Кемерова.

Авторы Станислав Сенькин