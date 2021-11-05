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NASA испытает корабль-камикадзе против астероидов

Запуск аппарата намечен на конец месяца. Это будет первый тест технологии предотвращения катастроф, которые грозят Земле в случае столкновения с крупным небесным телом.

5 ноября, 07:55

Фото © NASA / Johns Hopkins APL / Ed Whitman

NASA запустит миниатюрный космический корабль Double Asteroid Redirection Test (DART), который должен будет врезаться в астероид. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте аэрокосмического ведомства.

Отмечается, что это будут первые испытания технологии предотвращения катастроф, которые грозят Земле в случае столкновения с крупным небесным телом. Аппарат отправится к околоземному астероиду Диморфу размером около 150 метров 24 ноября. DART меньше этого небесного тела в сто раз, предполагается, что столкновение произойдёт на скорости 24 тысячи километров в час.

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"Мы не планируем, что он уничтожит астероид. Он просто должен дать ему лёгкий толчок и изменить его орбиту. Это изменение должно быть в пределах одного градуса", — сообщила координатор проекта Нэнси Чейбот в ходе пресс-конференции.

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Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon-3 к МКС снова перенесли. Причина смены даты — плохая погода. По словам руководства полётами, проблемы создаёт сильный ветер.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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