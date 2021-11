Опасно для скачивания: 7 приложений, которые могут украсть деньги через телефон и остаться невидимыми

Whatsapp GB, Whatsapp Plus, или Как читать чужие сообщения со своего телефона.

Одним из популярных решений у злоумышленников стала маскировка вредоносных программ под моды и надстройки для Android. За основу шпионских программ хакеры берут Whatsapp GB, Whatsapp Plus, FM Whatsapp, Whatsapp Prime и другие. Зачастую практически полностью копируется их дизайн, но функционал заменяется на другой. Злоумышленники пользуются тем, что найти такие моды в официальных магазинах сложно — чаще всего вирусы попадают на устройство пользователя со стороннего сайта и не проверяются антивирусом. Защитить себя от проникновения зловредов просто: достаточно отказаться от дополнительных модов и виджетов, которые и без того замедляют смартфоны.

Хроники хаоса — Kick the Buddy, Brawl Stars и Race Master в зоне риска

Один из самых любимых трюков хакеров, маскирующих фейковые приложения под настоящие, — изменение названия. Например, клоны популярной игры Kick the Buddy нередко меняются на Kick the Buddy: Last adventure или похожим образом. Чтобы проверить подлинность такой игры, её необязательно скачивать — достаточно зайти на сайт разработчиков и проверить, выходило ли что-нибудь подобное под их авторством. Если нет, значит, безопаснее всего будет отменить загрузку и пожаловаться на приложение. Частично проблема может быть решена встроенным антивирусом, но и он не даёт стопроцентной защиты.