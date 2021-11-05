Австрия с 9 ноября снимет все ограничения на авиасообщение с Россией
Условия въезда для путешественников из нашей страны не меняются. В республику можно приехать и туристам, но нужно быть вакцинированными от ковида определёнными препаратами или отбыть на карантине.
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С 9 ноября Австрийская Республика снимет все ограничения на авиасообщение с РФ. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил новый глава МИД европейской страны Михаэль Линхарт.
"Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными", — указал дипломат.
Как уже писал Лайф, с 9 ноября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ, а также с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.
Сейчас въезд из РФ в Австрию возможен, в том числе это касается и держателей туристических виз. Однако в случае, если путешественник не прошёл вакцинацию от коронавируса одним из препаратов, одобренных в Евросоюзе или ВОЗ, ему придётся отправиться на карантин. Длится изоляция 10 дней, но можно завершить её досрочно, сдав тест на шестой день по прибытии.
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