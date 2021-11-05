Австрия с 9 ноября снимет все ограничения на авиасообщение с Россией

С 9 ноября Австрийская Республика снимет все ограничения на авиасообщение с РФ. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил новый глава МИД европейской страны Михаэль Линхарт.

"Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными", — указал дипломат.

Как уже писал Лайф, с 9 ноября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ, а также с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.