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Австрия с 9 ноября снимет все ограничения на авиасообщение с Россией

Условия въезда для путешественников из нашей страны не меняются. В республику можно приехать и туристам, но нужно быть вакцинированными от ковида определёнными препаратами или отбыть на карантине.

5 ноября, 08:47

Фото © Pixabay

С 9 ноября Австрийская Республика снимет все ограничения на авиасообщение с РФ. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил новый глава МИД европейской страны Михаэль Линхарт.

"Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными", — указал дипломат.

Как уже писал Лайф, с 9 ноября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ, а также с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.

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Сейчас въезд из РФ в Австрию возможен, в том числе это касается и держателей туристических виз. Однако в случае, если путешественник не прошёл вакцинацию от коронавируса одним из препаратов, одобренных в Евросоюзе или ВОЗ, ему придётся отправиться на карантин. Длится изоляция 10 дней, но можно завершить её досрочно, сдав тест на шестой день по прибытии.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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