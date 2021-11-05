В Новой Москве группа неизвестных напала на мужчину с маленьким ребёнком
Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих.
Скриншот © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
В Новой Москве толпа мужчин напала на отца с маленьким ребёнком. Видео © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
В районе Новые Ватутинки в Новой Москве вечером 4 ноября четверо неизвестных напали на мужчину с ребёнком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Инцидент произошёл накануне вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили", — рассказал собеседник агентства, отметив, что причины случившегося устанавливаются.
Конфликт попал на видео. На кадрах толпа мужчин, намереваясь устроить драку, начинает наступать на москвича, который закрывает собой ребёнка. При этом он, постепенно отступая, предлагает напавшим сразиться один на один, но те даже не рассматривают эту просьбу. После первых ударов малыш убежал как можно дальше от места драки. Прохожие стали сначала словами, а затем силой пытаться разнять мужчин, однако сделать это удалось только спустя время. Кроме того, даже после того, как дерущихся растащили в разные стороны, конфликт не был исчерпан — они стали выкрикивать угрозы и оскорбления в адрес друг друга.
Как сообщили Лайфу в ГУ МВД по Москве, полиция начала проверку по факту случившегося. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее Лайф рассказывал, что известного российского бойца обвинили в жестоком избиении возлюбленной. Как уточняется, пострадавшая неоднократно терпела побои от своего молодого человека. Инциденты происходили на почве ревности.
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