В Новой Москве группа неизвестных напала на мужчину с маленьким ребёнком

Конфликт попал на видео. На кадрах толпа мужчин, намереваясь устроить драку, начинает наступать на москвича, который закрывает собой ребёнка. При этом он, постепенно отступая, предлагает напавшим сразиться один на один, но те даже не рассматривают эту просьбу. После первых ударов малыш убежал как можно дальше от места драки. Прохожие стали сначала словами, а затем силой пытаться разнять мужчин, однако сделать это удалось только спустя время. Кроме того, даже после того, как дерущихся растащили в разные стороны, конфликт не был исчерпан — они стали выкрикивать угрозы и оскорбления в адрес друг друга.