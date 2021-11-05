В Германии усомнились в изменении ситуации на рынке газа после запуска "Северного потока – 2"

Запуск газопровода "Северный поток – 2" поможет направить рынок в правильное направление, однако всё ещё есть сомнения, что ситуация после этого кардинально улучшится. Об этом заявила финансовый директор немецкого концерна Uniper, являющегося одним из европейских партнёров "Газпрома" по проекту, Тиина Туомела.

"Если он начнёт функционировать, то это даст дополнительное предложение и направит рынок в нужном направлении. Но я думаю, что всё ещё сомнительно, сможет ли это полностью поменять картину", — отметила она.

Туомела заметила, что на это будут влиять сразу несколько факторов, например, суровость наступающей зимы, а также спрос и предложение. Кроме того, на ситуации на рынке скажутся также и ожидания по поставкам сжиженного природного газа в Европу.