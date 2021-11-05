В Германии усомнились в изменении ситуации на рынке газа после запуска "Северного потока – 2"
На неё будут влиять сразу несколько факторов, например, суровость зимы, а также спрос и предложение, отметила финдиректор немецкого партнёра "Газпрома" по проекту.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Запуск газопровода "Северный поток – 2" поможет направить рынок в правильное направление, однако всё ещё есть сомнения, что ситуация после этого кардинально улучшится. Об этом заявила финансовый директор немецкого концерна Uniper, являющегося одним из европейских партнёров "Газпрома" по проекту, Тиина Туомела.
"Если он начнёт функционировать, то это даст дополнительное предложение и направит рынок в нужном направлении. Но я думаю, что всё ещё сомнительно, сможет ли это полностью поменять картину", — отметила она.
Туомела заметила, что на это будут влиять сразу несколько факторов, например, суровость наступающей зимы, а также спрос и предложение. Кроме того, на ситуации на рынке скажутся также и ожидания по поставкам сжиженного природного газа в Европу.
При этом первая нитка газопровода уже готова к старту коммерческих поставок, однако сроки сертификации "Северного потока – 2" также воздействуют на то, сможет ли "Газпром" поставить значительные объёмы топлива этой зимой. Финдиректор концерна подчеркнула, что газовый портфель Uniper не связан напрямую с активностью российского проекта.
Ранее Лайф рассказывал, что в Минэкономики ФРГ не смогли назвать возможные сроки запуска "Северного потока – 2". Однако там уточнили, что, согласно законодательству страны, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года, сообщил ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.
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