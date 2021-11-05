Вьетнамские врачи по ошибке вакцинировали от ковида 18 младенцев
Медики отмечают, что состояние детей стабильное. Однако у некоторых повысилась температура, а место укола покраснело и припухло.
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Вьетнамские врачи в Ханое по ошибке вакцинировали 18 детей в возрасте от двух до шести месяцев препаратами Pfizer и BioNTech. Об этом пишет местное издание Vietnam News.
Как сообщают органы здравоохранения Ханоя, инцидент произошёл на этой неделе в районе Куок Оай. Уточняется, что детей перевели в больницу Святого Павла в Ханни для обследования и лечения. Как отмечают специалисты Национальной детской больницы в Ханое, состояние вакцинированных от ковида младенцев стабильное. Однако у некоторых повысилась температура, а место укола покраснело и припухло.
4 ноября детей посетил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг. Он попросил медиков продолжить бережно относиться к младенцам, случайно получившим дозы антиковидных вакцин. Министр также поручил Депздраву Ханоя пересмотреть процессы вакцинации, хранения, транспортировки и использования препаратов в соответствии с требованиями Минздрава страны. Кроме того, он потребовал усилить надзор, чтобы избежать подобных случаев в будущем, а также призвал строго наказать виновных.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве от ковида привилось почти 4,5 миллиона человек. По словам мэра Сергея Собянина, динамика неплохая, но уровень заболеваемости по-прежнему высокий.
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