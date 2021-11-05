Голикова перечислила регионы РФ, где за неделю ухудшилась ситуация с ковидом

За прошедшую неделю ситуация с коронавирусом осложнилась сразу в десяти регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", — цитирует её слова федеральный оперштаб по борьбе с CoViD-19.

Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 48%. Отметим, что для достижения коллективного иммунитета к инфекции должно привиться свыше 90 миллионов человек, то есть не менее 80% взрослого населения.