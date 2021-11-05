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Голикова перечислила регионы РФ, где за неделю ухудшилась ситуация с ковидом

Напомним, в России третий день подряд выявляют свыше 40 тысяч новых случаев заражений. Условная летальность выросла до уровня 2,81%.

5 ноября, 10:12

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

За прошедшую неделю ситуация с коронавирусом осложнилась сразу в десяти регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", — цитирует её слова федеральный оперштаб по борьбе с CoViD-19.

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Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 48%. Отметим, что для достижения коллективного иммунитета к инфекции должно привиться свыше 90 миллионов человек, то есть не менее 80% взрослого населения.

Напомним, в стране третий день подряд выявляют свыше 40 тысяч новых случаев ковида. От болезни за 24 часа вылечилось 28 605 человек, общее число выздоровевших достигло 7 505 971. Условная летальность выросла до уровня 2,81%.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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