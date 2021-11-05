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Мама Ольги Бузовой заразилась коронавирусом

При этом, судя по "Инстаграму", сама телеведущая отправляется в путешествие.

5 ноября, 09:50
<p>Ольга Бузова с мамой. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Ольга Бузова с мамой. Фото © Instagram / buzova86

Мама известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина заболела коронавирусом. Об этом она сама рассказала в беседе с порталом 78.ru.

"Я болею ковидом", — сказала мать артистки.

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Сама же телеведущая, судя по "Инстаграму", отправляется в путешествие — она опубликовала сториз с чемоданом, а затем фото, вероятно, из аэропорта и предложила подписчикам угадать, куда летит. Отметим, что Ирина Бузова является заместителем главврача одной из петербургских стоматологических клиник.

Ранее Лайф рассказывал, что певица Анастасия Спиридонова слегла с ковидом перед родами. Звезда шоу "Точь-в-точь" призналась, что не поставила прививку от коронавируса, и призвала всех не повторять её ошибку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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