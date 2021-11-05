Мама Ольги Бузовой заразилась коронавирусом
При этом, судя по "Инстаграму", сама телеведущая отправляется в путешествие.
Ольга Бузова с мамой. Фото © Instagram / buzova86
Мама известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина заболела коронавирусом. Об этом она сама рассказала в беседе с порталом 78.ru.
"Я болею ковидом", — сказала мать артистки.
Сама же телеведущая, судя по "Инстаграму", отправляется в путешествие — она опубликовала сториз с чемоданом, а затем фото, вероятно, из аэропорта и предложила подписчикам угадать, куда летит. Отметим, что Ирина Бузова является заместителем главврача одной из петербургских стоматологических клиник.
Ранее Лайф рассказывал, что певица Анастасия Спиридонова слегла с ковидом перед родами. Звезда шоу "Точь-в-точь" призналась, что не поставила прививку от коронавируса, и призвала всех не повторять её ошибку.
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