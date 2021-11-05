Мама Ольги Бузовой заразилась коронавирусом

Мама известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина заболела коронавирусом. Об этом она сама рассказала в беседе с порталом 78.ru.

"Я болею ковидом", — сказала мать артистки.

Сама же телеведущая, судя по "Инстаграму", отправляется в путешествие — она опубликовала сториз с чемоданом, а затем фото, вероятно, из аэропорта и предложила подписчикам угадать, куда летит. Отметим, что Ирина Бузова является заместителем главврача одной из петербургских стоматологических клиник.