В Грузии задержали россиянина за незаконное присвоение чужого имущества на $5 млн
Для этого подозреваемый подделал документы частной фирмы, став её директором и основателем, и переоформил земельные участки на себя.
Кадр из видео © YouTube "საგამოძიებო სამსახური"
Гражданин России был задержан сотрудниками Следственной службы Министерства финансов Грузии за незаконное присвоение двух земельных участков в Тбилиси, стоимость которых превышает 16 миллионов лари (свыше пяти миллионов долларов). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что задержанного обвиняют в завладении обманным путём чужим имуществом площадью 47,8 тысячи квадратных метров, которое принадлежало частной компании. Для этого он подделал документы фирмы, став её директором и основателем, и переоформил земельные участки на себя.
После мужчина обратился в банк, где планировал взять ипотечный кредит на 200 тысяч долларов, обеспечив его участками, однако был задержан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере, а также за изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчётных карт. Россиянину грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
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