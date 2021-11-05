В Грузии задержали россиянина за незаконное присвоение чужого имущества на $5 млн

Гражданин России был задержан сотрудниками Следственной службы Министерства финансов Грузии за незаконное присвоение двух земельных участков в Тбилиси, стоимость которых превышает 16 миллионов лари (свыше пяти миллионов долларов). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что задержанного обвиняют в завладении обманным путём чужим имуществом площадью 47,8 тысячи квадратных метров, которое принадлежало частной компании. Для этого он подделал документы фирмы, став её директором и основателем, и переоформил земельные участки на себя.

После мужчина обратился в банк, где планировал взять ипотечный кредит на 200 тысяч долларов, обеспечив его участками, однако был задержан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере, а также за изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчётных карт. Россиянину грозит от шести до девяти лет тюрьмы.