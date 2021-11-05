НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Якутия и Крым не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

При этом ранее введённые в регионах ограничения по ковиду своё действие сохраняют.

5 ноября, 10:06
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Период нерабочих дней не будет продлён после 7 ноября в Якутии и Крыму. Об этом сообщили главы регионов Айсен Николаев и Сергей Аксёнов.

В ходе прямой трансляции в соцсетях Николаев заметил, что подписал соответствующий указ. Так, с 8 ноября возобновят работу все закрытые учреждения, в частности сферы торговли, бытовых услуг, спортивные залы, а также школьные и дошкольные образовательные учреждения. При этом сохранится возможность попасть в ряд учреждений только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённой болезни, а также отрицательного ПЦР-теста.

В Ростовской области отменят большинство ковидных ограничений после 8 ноября

В Ростовской области отменят большинство ковидных ограничений после 8 ноября

Аксёнов в телеграм-канале заметил, что, несмотря на окончание периода нерабочих дней, ранее введённые ограничения продолжат действовать. Он также ещё раз убедительно попросил крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Такое же решение принято в Ингушетии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1