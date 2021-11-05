Якутия и Крым не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

Период нерабочих дней не будет продлён после 7 ноября в Якутии и Крыму. Об этом сообщили главы регионов Айсен Николаев и Сергей Аксёнов.

В ходе прямой трансляции в соцсетях Николаев заметил, что подписал соответствующий указ. Так, с 8 ноября возобновят работу все закрытые учреждения, в частности сферы торговли, бытовых услуг, спортивные залы, а также школьные и дошкольные образовательные учреждения. При этом сохранится возможность попасть в ряд учреждений только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённой болезни, а также отрицательного ПЦР-теста.

Аксёнов в телеграм-канале заметил, что, несмотря на окончание периода нерабочих дней, ранее введённые ограничения продолжат действовать. Он также ещё раз убедительно попросил крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией.