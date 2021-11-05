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Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией свыше $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Дело направлено на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама для вынесения вердикта.

5 ноября, 09:58

Фото © Pexels

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа, которое было вынесено Апелляционным судом Гааги. Об этом говорится в распространённом вердикте суда.

"Верховный суд отменил решение Апелляционного суда [Гааги] и направил дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама для вынесения решения", — сказано в документе.

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Напомним, что судебная тяжба, о которой идёт речь, длится уже не первый год. Верховный суд Нидерландов — третья и последняя инстанция в споре в рамках голландской судебной системы. Так, 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, он отменил решение окружного суда, снявшего с российской стороны обязательства по выплатам. В мае прошлого года Россия обжаловала это решение. В Министерстве юстиции тогда отметили, что Москва намерена отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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