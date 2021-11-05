Шеф-повар назвал лучшую замену гречке — и не одну

Гречневая каша давно и прочно вошла в русский быт — её приготовление не составляет особого труда, к тому же такое простое блюдо содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. Однако многие другие крупы нисколько не уступают гречке. О том, как можно разнообразить рацион, рассказал шеф-повар и телеведущий Максим Творогов.

"Есть достаточно доступный по цене булгур. Это средиземноморская крупа, её делают из пропаренной пшеницы. <...> Крупа подороже — киноа, тоже хорошая альтернатива. Ячневая, пшеничная крупы — чуть менее полезные аналоги гречки по составу микроэлементов", — цитирует его радио Sputnik.

Также шеф-повар советует присмотреться к экзотической крупе под названием тапиока, которую изготавливают из корня растения маниок. По его словам, на вид она представляет собой белые шарики и, несмотря на свою непопулярность, в магазинах представлена в большом количестве.

Ещё одной заменой гречки Творогов назвал рис. При этом он отметил, что из многочисленных разновидностей этой крупы лучше остановить свой выбор на длиннозёрном или диком рисе.