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Шеф-повар назвал лучшую замену гречке — и не одну

Несмотря на то что эта крупа проста в приготовлении и крайне полезна, иногда рацион всё же стоит разнообразить. Как оказалось, есть масса приемлемых альтернатив даже для самых изысканных гурманов.

5 ноября, 09:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Гречневая каша давно и прочно вошла в русский быт — её приготовление не составляет особого труда, к тому же такое простое блюдо содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. Однако многие другие крупы нисколько не уступают гречке. О том, как можно разнообразить рацион, рассказал шеф-повар и телеведущий Максим Творогов.

"Есть достаточно доступный по цене булгур. Это средиземноморская крупа, её делают из пропаренной пшеницы. <...> Крупа подороже — киноа, тоже хорошая альтернатива. Ячневая, пшеничная крупы — чуть менее полезные аналоги гречки по составу микроэлементов", — цитирует его радио Sputnik.

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Также шеф-повар советует присмотреться к экзотической крупе под названием тапиока, которую изготавливают из корня растения маниок. По его словам, на вид она представляет собой белые шарики и, несмотря на свою непопулярность, в магазинах представлена в большом количестве.

Ещё одной заменой гречки Творогов назвал рис. При этом он отметил, что из многочисленных разновидностей этой крупы лучше остановить свой выбор на длиннозёрном или диком рисе.

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Ранее Лайф рассказывал, что другой шеф-повар — с Кубани — сварил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России. Традиционный кубанский суп на наваристом бульоне доставили на пробу местным казакам. При этом сам кулинар не исключил, что в будущем решится побить собственный рекорд.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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