Шеф-повар назвал лучшую замену гречке — и не одну
Несмотря на то что эта крупа проста в приготовлении и крайне полезна, иногда рацион всё же стоит разнообразить. Как оказалось, есть масса приемлемых альтернатив даже для самых изысканных гурманов.
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Гречневая каша давно и прочно вошла в русский быт — её приготовление не составляет особого труда, к тому же такое простое блюдо содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. Однако многие другие крупы нисколько не уступают гречке. О том, как можно разнообразить рацион, рассказал шеф-повар и телеведущий Максим Творогов.
"Есть достаточно доступный по цене булгур. Это средиземноморская крупа, её делают из пропаренной пшеницы. <...> Крупа подороже — киноа, тоже хорошая альтернатива. Ячневая, пшеничная крупы — чуть менее полезные аналоги гречки по составу микроэлементов", — цитирует его радио Sputnik.
Также шеф-повар советует присмотреться к экзотической крупе под названием тапиока, которую изготавливают из корня растения маниок. По его словам, на вид она представляет собой белые шарики и, несмотря на свою непопулярность, в магазинах представлена в большом количестве.
Ещё одной заменой гречки Творогов назвал рис. При этом он отметил, что из многочисленных разновидностей этой крупы лучше остановить свой выбор на длиннозёрном или диком рисе.
Ранее Лайф рассказывал, что другой шеф-повар — с Кубани — сварил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России. Традиционный кубанский суп на наваристом бульоне доставили на пробу местным казакам. При этом сам кулинар не исключил, что в будущем решится побить собственный рекорд.
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