На юго-востоке Москвы двухлетний ребёнок выпал с пятого этажа и выжил

Двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Юго-Восточном административном округе Москвы. Как Лайфу сообщил источник, малыш чудом выжил, приземлившись на газон.

После падения ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. По нашим данным, у него диагностированы кататравма, ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, разрыв селезёнки и многочисленные переломы.

Пока не известно, был ли это несчастный случай или попытка убийства. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившейся трагедии.

"В рамках проверки следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родители мальчика", — указали в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.