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Суд отправил под стражу задержанного при получении миллионной взятки мэра Белогорска

По решению инстанции под арестом пойманный с поличным Игорь Ипатко пробудет ближайшие два месяца.

5 ноября, 10:48
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id275165180?z=photo275165180_457239133/album275165180_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Ипатко</a></p>

Фото © VK / Игорь Ипатко

Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанного в качестве подозреваемого в получении миллионной взятки мэра Белогорска Игоря Ипатко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Под стражей градоначальник пробудет ближайшие два месяца.

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Напомним, ФСБ задержала при получении взятки мэра крымского Белогорска, об этом стало известно 2 ноября. Ипатко был задержан с поличным, глава республики Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников спецслужбы за высокий профессионализм.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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