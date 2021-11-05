Суд отправил под стражу задержанного при получении миллионной взятки мэра Белогорска
По решению инстанции под арестом пойманный с поличным Игорь Ипатко пробудет ближайшие два месяца.
Фото © VK / Игорь Ипатко
Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанного в качестве подозреваемого в получении миллионной взятки мэра Белогорска Игоря Ипатко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Под стражей градоначальник пробудет ближайшие два месяца.
Напомним, ФСБ задержала при получении взятки мэра крымского Белогорска, об этом стало известно 2 ноября. Ипатко был задержан с поличным, глава республики Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников спецслужбы за высокий профессионализм.
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