Умершую звезду "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

Сестра американской актрисы Натали Вуд Лана обвинила умершего в прошлом году Кирка Дугласа в изнасиловании. Фрагмент из её воспоминаний приводит агентство Associated Press.

Лана написала книгу "Маленькая сестра", в которой рассказала историю Натали и Кирка. По её словам, драматический эпизод произошёл в 1955 году во время съёмок картины "Искатель". Тогда девушке было 18 лет, а Дуглас был вдвое старше.

Встречу с Дугласом инициировала мать Натали. По воспоминаниям Ланы, которой на тот момент было восемь лет, Мария Захаренко посчитала, что актёр поможет дочери открыть дорогу в Голливуд. Однако после рандеву Натали "была взлохмачена и очень расстроена", отмечает её сестра.

"Они с мамой начали настойчиво перешёптываться. Я не могла их услышать или разобрать, что они говорили. Что-то плохое очевидно случилось с моей сестрой, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать", — приводит слова Ланы агентство.

Сёстры никогда не обсуждали произошедшее той ночью, однако спустя годы Натали рассказала Лане, что мужчина "причинил ей боль".