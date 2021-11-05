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Умершую звезду "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

Как утверждает сестра потерпевшей, инцидент произошёл в 1955 году во время съёмок картины "Искатель".

5 ноября, 10:40
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2599577/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Фото © "Кинопоиск"

Сестра американской актрисы Натали Вуд Лана обвинила умершего в прошлом году Кирка Дугласа в изнасиловании. Фрагмент из её воспоминаний приводит агентство Associated Press.

Лана написала книгу "Маленькая сестра", в которой рассказала историю Натали и Кирка. По её словам, драматический эпизод произошёл в 1955 году во время съёмок картины "Искатель". Тогда девушке было 18 лет, а Дуглас был вдвое старше.

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Встречу с Дугласом инициировала мать Натали. По воспоминаниям Ланы, которой на тот момент было восемь лет, Мария Захаренко посчитала, что актёр поможет дочери открыть дорогу в Голливуд. Однако после рандеву Натали "была взлохмачена и очень расстроена", отмечает её сестра.

"Они с мамой начали настойчиво перешёптываться. Я не могла их услышать или разобрать, что они говорили. Что-то плохое очевидно случилось с моей сестрой, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать", — приводит слова Ланы агентство.

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Сёстры никогда не обсуждали произошедшее той ночью, однако спустя годы Натали рассказала Лане, что мужчина "причинил ей боль".

Ранее Лайф сообщал, что обвинённого в изнасиловании рэпера Yung Trappa арестовали на два месяца. Инцидент произошёл в коттедже, где тот отдыхал в компании друзей.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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