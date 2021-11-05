Перепалка на дороге: Опубликовано видео начала конфликта между неизвестными и мужчиной с ребёнком
Следователи проводят проверку по факту случившегося в Новой Москве. Они выяснят, есть ли в произошедшем признаки хулиганства.
Скриншот из видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Прокуратура показала, с чего начался конфликт группы неизвестных и мужчины с ребёнком. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы опубликовала видео с камер наблюдения, которые запечатлели начало конфликта между группой неизвестных и мужчиной с ребёнком в районе Новые Ватутинки. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.
На кадрах видно, что сначала мужчина, у которого на шее сидит ребёнок, а также ещё один прохожий переходят дорогу по зебре, когда к ним навстречу идёт толпа парней. Вероятно, словесная перепалка началась именно в этот момент, так как, будучи на середине перехода, компания разворачивается, а затем бежит за обоими прохожими. Те убегают в разные стороны. Отметим, что два человека направились за москвичом с малышом, а ещё двое — за другим мужчиной.
Как сообщают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, следователи проводят проверку по факту случившегося, в ходе которой выяснят, были ли в произошедшем признаки хулиганства. Прокуратура держит на контроле ход проверки.
Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих.
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