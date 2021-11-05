На кадрах видно, что сначала мужчина, у которого на шее сидит ребёнок, а также ещё один прохожий переходят дорогу по зебре, когда к ним навстречу идёт толпа парней. Вероятно, словесная перепалка началась именно в этот момент, так как, будучи на середине перехода, компания разворачивается, а затем бежит за обоими прохожими. Те убегают в разные стороны. Отметим, что два человека направились за москвичом с малышом, а ещё двое — за другим мужчиной.