Вирусолог Чепурнов счёл категорически недостаточным уровень коллективного иммунитета к ковиду

Озвученный федеральным оперативным штабом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России категорически недостаточный, поэтому в стране и идёт такая тяжёлая вспышка инфекции. Это заявление в беседе с Лайфом сделал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он напомнил, что Роспотребнадзор озвучивал необходимую цифру в 80%, которую будут составлять вакцинированные и переболевшие.

"Мы должны активно вакцинироваться. И тогда у нас есть шанс, что весну мы проживём без таких напрягов. "Дельта" намного опаснее, и именно поэтому у нас сейчас такой тяжёлый подъём", — сказал вирусолог Лайфу.

Специалист уточнил, что в результате одной из мутаций штамм приобрёл способность намного сильнее связываться с рецепторами, через которые вирус заходит в клетку, вследствие чего люди, которые раньше не заболевали, так как у них таких рецепторов совсем мало, а это дети и подростки, сейчас активно заражаются.

"Отсюда поднялась летальность и скорость утяжеления [состояния] заболевшего. Если раньше люди тяжелели на шестые-восьмые сутки, то сейчас на четвёртые-пятые. Когда же будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, будет легче со всех сторон. Мы будем продолжать болеть, так как он (коронавирус. — Прим. Лайфа) от нас никуда не денется, но в целом приобретение такого большого иммунитета поможет нам", — добавил Чепурнов.