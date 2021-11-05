Голикова назвала главные факторы для окончания эпидемии ковида в России
Ситуация с инфекцией за неделю осложнилась в десяти регионах. За минувшие сутки в стране вновь было выявлено свыше 40 тысяч новых заболевших.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Почти во всех регионах России заработала система прохода в государственные учреждения, заведения общепита и культурные объекты с помощью QR-кода. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесённой болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялась на местах", — сказала она.
При этом Голикова призвала наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о прививках, чтобы прервать цепочку распространения инфекции. От этого зависят сроки окончания пандемии в России, уточнила вице-премьер.
Ранее в федеральном оперативном штабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 48%. Для достижения коллективного иммунитета к инфекции должно привиться свыше 90 миллионов человек, то есть не менее 80% взрослого населения.
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