Голикова назвала главные факторы для окончания эпидемии ковида в России

Почти во всех регионах России заработала система прохода в государственные учреждения, заведения общепита и культурные объекты с помощью QR-кода. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесённой болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялась на местах", — сказала она.

При этом Голикова призвала наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о прививках, чтобы прервать цепочку распространения инфекции. От этого зависят сроки окончания пандемии в России, уточнила вице-премьер.