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Голикова назвала главные факторы для окончания эпидемии ковида в России

Ситуация с инфекцией за неделю осложнилась в десяти регионах. За минувшие сутки в стране вновь было выявлено свыше 40 тысяч новых заболевших.

5 ноября, 10:27
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Почти во всех регионах России заработала система прохода в государственные учреждения, заведения общепита и культурные объекты с помощью QR-кода. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесённой болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялась на местах", — сказала она.

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При этом Голикова призвала наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о прививках, чтобы прервать цепочку распространения инфекции. От этого зависят сроки окончания пандемии в России, уточнила вице-премьер.

Ранее в федеральном оперативном штабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 48%. Для достижения коллективного иммунитета к инфекции должно привиться свыше 90 миллионов человек, то есть не менее 80% взрослого населения.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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