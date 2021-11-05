Стала известна личность расстрелянного в Химках мужчины

Жертвой расстрела в подмосковных Химках стал Уллубий Атохов — директор фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В результате конфликта со стрельбой по улице Шевченко погиб Уллубий Атохов 1987 года рождения. Он является директором фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств", — сказал собеседник агентства.