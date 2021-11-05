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Стала известна личность расстрелянного в Химках мужчины

Предварительно, причиной конфликта могли стать вопросы, связанные с бизнесом, сообщают СМИ.

5 ноября, 10:30

Скриншот © LIFE

Жертвой расстрела в подмосковных Химках стал Уллубий Атохов — директор фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В результате конфликта со стрельбой по улице Шевченко погиб Уллубий Атохов 1987 года рождения. Он является директором фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств", — сказал собеседник агентства.

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Кроме того, по его данным, в результате инцидента пострадал также 38-летний Загид Мурзаев. Предварительно, причиной конфликта могли стать вопросы, связанные с бизнесом.

Напомним, накануне, 4 ноября, в Химках неизвестные застрелили человека, ещё один пострадал, его состояние оценивалось как тяжёлое. Лайф публиковал видео с места происшествия. Позже правоохранители обнаружили брошенный автомобиль недалеко от места расстрела.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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