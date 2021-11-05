НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Заразившаяся ковидом мама Бузовой рассказала Лайфу, как себя чувствует

По словам Ирины, в марте она вакцинировалась от коронавируса и во время болезни видит, что привилась не зря.

5 ноября, 10:45
<p>Ольга Бузова с мамой. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Ольга Бузова с мамой. Фото © Instagram / buzova86

Заразившаяся коронавирусом мама известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина рассказала Лайфу, что болезнь протекает нетяжело.

"Лечусь! Должна выздороветь. Течение ковида нетяжёлое благодаря сделанной в марте прививке", — поделилась мать артистки.

Популярная блогерша-биолог развеяла самые нелепые мифы о вакцинации

Популярная блогерша-биолог развеяла самые нелепые мифы о вакцинации

Ранее Лайф рассказывал, что певица Анастасия Спиридонова слегла с ковидом перед родами. Звезда шоу "Точь-в-точь" призналась, что не поставила прививку от коронавируса, и призвала всех не повторять её ошибку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1