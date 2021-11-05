Заразившаяся ковидом мама Бузовой рассказала Лайфу, как себя чувствует
По словам Ирины, в марте она вакцинировалась от коронавируса и во время болезни видит, что привилась не зря.
Ольга Бузова с мамой. Фото © Instagram / buzova86
Заразившаяся коронавирусом мама известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина рассказала Лайфу, что болезнь протекает нетяжело.
"Лечусь! Должна выздороветь. Течение ковида нетяжёлое благодаря сделанной в марте прививке", — поделилась мать артистки.
Ранее Лайф рассказывал, что певица Анастасия Спиридонова слегла с ковидом перед родами. Звезда шоу "Точь-в-точь" призналась, что не поставила прививку от коронавируса, и призвала всех не повторять её ошибку.
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