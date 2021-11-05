Генпрокуратура одобрила решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов об отмене решения о выплате Россией 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В заявлении указывается, что этот вердикт инстанции подтверждает принципы верховенства права и независимости правосудия.

Отмечается, что бывшие российские функционеры, незаконным образом завладевшие ЮКОСом и выведшие деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Однако в надзорном ведомстве выразили сожаление от того факта, что суд Нидерландов не в полной мере прислушался к позиции РФ, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии. Российская сторона ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует спорные вопросы в этом деле в пользу российских налогоплательщиков.