Генпрокуратура одобрила решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа
Однако в ведомстве выразили сожаление, что инстанция не в полной мере прислушалась к позиции Москвы.
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Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов об отмене решения о выплате Россией 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В заявлении указывается, что этот вердикт инстанции подтверждает принципы верховенства права и независимости правосудия.
Отмечается, что бывшие российские функционеры, незаконным образом завладевшие ЮКОСом и выведшие деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.
Однако в надзорном ведомстве выразили сожаление от того факта, что суд Нидерландов не в полной мере прислушался к позиции РФ, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии. Российская сторона ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует спорные вопросы в этом деле в пользу российских налогоплательщиков.
Напомним, что судебная тяжба, о которой идёт речь, длится уже не первый год. Верховный суд Нидерландов — третья и последняя инстанция в споре в рамках голландской судебной системы. Так, 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, он отменил решение окружного суда, снявшего с российской стороны обязательства по выплатам. В мае прошлого года Россия обжаловала это решение. В Министерстве юстиции тогда отметили, что Москва намерена отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.
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