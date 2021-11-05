Вирусологи объяснили, чем отличаются иммунитеты привитых и переболевших ковидом

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, чем отличаются иммунитеты вакцинированного и переболевшего коронавирусной инфекцией человека. По его словам, разница в защите всё-таки существенная.

"Человек, привившийся от CoViD-19, даже в случае заболевания носит вирус более короткое время. Переболевшие коронавирусом подвержены повторному заболеванию так же, как и не болевшие", — приводит Ura.ru слова специалиста.

По словам Аграновского, крайне важно и то, какой вакциной привился человек. Так, на сегодняшний день "Спутник V" является самым эффективным препаратом, о котором есть больше всего публикаций. Как считает профессор, "Ковивак" же больше подходит для ревакцинации.

При этом заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов отметил, что риски заразиться ковидом от привитого человека намного ниже, чем от переболевшего. Кроме того, по словам эксперта, количество выделяемого вируса у прошедших вакцинацию людей значительно ниже, чем у перенёсших инфекцию. Поэтому, находясь между двух привитых, вероятность подхватить CoViD-19 крайне мала.